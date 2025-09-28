Bursa'da beklenmedik karşılaşma: Tilkiyi elleriyle besledi

Hayvan sevgisi yer ve zaman tanımıyor...
Bursa Uludağ yolunda araçla seyir halinde ilerleyen bir vatandaşın karşısına çıkan tilki, ilginç görüntülere sahne oldu.
Araçtan inen kişi, tilkiye yaklaşarak tilkiyi eliyle besledi ve uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
YABANİ HAYVANLARA TEMASA DİKKAT EDİLMELİ
Kullanıcıların birçoğu görüntülere olumlu yorum yaparken, bazı doğa gönüllüleri yabani hayvanlarla temasın dikkatli yapılması gerektiğini hatırlattı.
Uzmanlar, bu tür karşılaşmalarda hayvanlara zarar verilmemesi ve temkinli olunması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulundu.