İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Firdevs Karasinan, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle zor günler yaşıyor.

3 yıl önce, Berlin'deki evinden "Alaska'ya bisiklet turuna gidiyorum" diye ayrılıp bir daha geri dönmeyen ablası Soydan Karasinan'ın kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Firdevs Karasinan'ın, tek bir isteği var.

Demirkapı Mahallesi'nde annesi Nevriye Güvenç'ten kalan eski bir evde oturan Karasinan, bulaşıkçı ve çaycılık yaparak geçimini sağlıyor.

TEK İSTEĞİ YAŞADIĞI EVİN TAPUSUNU ALMAK

İş yerine gitmek için onlarca merdiven inen, evine gelmek için aynı merdivenleri geri çıkan Firdevs Karasinan'ın tek isteği, oturduğu evin tapusunu annesinden almak.

Alaska'ya gittiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Soydan Karasinan'a sosyal medya üzerinden defalarca mesaj atan Firdevs Karasinan, sadece okulda öğrendiği İngilizce eğitimine rağmen Alaska'ya gidip, kayıp kardeşini bulmak istediğini söyledi.

"ANNEMLE DÜŞMAN OLDUK"

Oturduğu evin tapusunu almak istediğini söyleyen Firdevs Karasinan, "Kız kardeşimle bu evin kavgasını ettim. Annem kız kardeşime 3 sene önce ev almış, ben bunu sonradan öğrendim. Kardeşim bana evi kendisinin aldığını söylemişti. Yazıklar olsun. Herkesin başını sokacak bir evi var, bu harabe haldeki ev de benim olsun istedim. Dolduruşa geldim, annemle birbirimize düşman olduk.

Ondan para veya miras da istemiyorum. Sadece bu yaşadığım evi istiyorum. Maddi gücüm olsa annemle beraber pasaportu, vizeyi çıkartıp Alaska'ya giderim. Az çok benim de İngilizcem var. Giderim Soydan'ı aramaya destek olurum. Ama maddi gücüm yok. Ben yıllardır bulaşıkçılık yapıyorum. 20 seneye yakın bulaşıkçı olarak çalışıyorum." diye konuştu.