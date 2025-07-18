Bursa'da kimyasal koku yüzünden mahalleli isyan etti: İki vatandaş hastaneye kaldırıldı

Bursa'da kaynağı belirlenemeyen koku, bir mahalleyi etkisi altına aldı; bölgede yaşayan vatandaşlar kimyasal koku için çözüm bulunmasını istiyor...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimyasal koku krizi büyüyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Çamlık Bulvarı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde sanayi bölgesinden yayılan yoğun kimyasal kokuya maruz kalıyor.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Referans Koru Sitesi sakinleri, yayılan bu kimyasal kokuların sağlıklarını tehdit ettiğini, yaşam kalitelerini düşürdüğünü ifade ediyor.

İKİ YAŞLI VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İddialara göre dün gece saat 23.00 sularında yayılmaya başlayan keskin koku, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Mahallede birçok vatandaşta nefes darlığı, mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetler oluşmaya başladı.

Ambulansla iki yaşlı vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Ambulansla 2 yaşlı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay yerine AFAD ekipleri gelerek ölçüm çalışması yaptı ancak kokunun kaynağı tespit edilemedi.

''MAHALLE BİZİM SORUN HEPİMİZİN''

Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, açıklama yaparak, "Her gece saat 11 gibi başlayan bu koku, sabaha karşı tekrar evlerimize giriyor. Fabrika olduğu düşünülüyor ama tespit edilemiyor. Yetkililer geldiğinde koku bir şekilde yok oluyor.

Bu mahallede nefes almak bile mücadeleye dönüştüyse, artık kimse susmamalı. Mahalle bizim, sorun hepimizin." dedi.

ÇEVRE MEVZUATINA UYMAYAN İŞLETMELERİN TESPİT EDİLMESİ İSTENİYOR

Çevre mevzuatına uymayan işletmelerin tespit edilmesini isteyen mahalle sakinleri, gece saatlerinde bu işletmelerden yapılan emisyon salınımlarının düzenli olarak izlenmesini ve sorumlu işletmeler hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

Aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ve Nilüfer Belediyesi’nden de konuyla ilgili bilgi paylaşımı bekleniyor.

''TEMİZ HAVA HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ''

Mahalle sakinleri, "Bizler, bu mahallenin sakinleri olarak, temiz hava hakkımızı savunuyoruz. Sağlığımızı tehdit eden bu durumun bir an önce çözülmesi için tüm yetkilileri göreve, medyayı ise sesimizi duyurmaya davet ediyoruz." şeklinde açıklama yaptılar.