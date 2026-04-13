Bursa'da kurbanlıklar satışa çıktı: 1,1 tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'na haftalar kaldı...

Hayvan pazarlarında da hareketlilik arttı.

Bursa'da da besiciler, kurbanlıklarını sergilemeye başladı.

1 TON 100 KİLOLUK BOĞA SATIŞA ÇIKTI

Kestel ilçesindeki çiftliğinde kurbanlık satışlarına başlayan besici Muharrem Aktaş da 'Paşa' adını verdiği 2 yaşındaki 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı.

Paşa'ya 500 bin lira fiyat biçen Muharrem Aktaş, çiftlikteki diğer kurbanlıklar gibi Paşa'yı da bayrama hazırladıklarını söyledi.

"PAŞA'YA 500 BİN TL DEĞER BİÇİYORUZ"

Baskül fiyatını düşük tuttuklarına dikkat çekip, alıcıları beklediklerini belirten Aktaş, şunları söyledi:

Paşa'mız şu anda ortalama 1 ton 100 kilo. Paşa'mıza şu anda 500 bin TL değer biçiyoruz.



Şu anda her yerde 510 TL baskül fiyatı açıklanmış, biz bu baskül fiyatlarına uymuyoruz. Biz 460 TL'den baskül fiyatını veriyoruz.



Almak isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Paşa neredeyse 1 araba fiyatı tutuyor. Alıcısına hayırlı olsun.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Kurbanlıkların, Kars ve Ardahan'dan geldiğini, çiftliğinde her keseye uygun büyükbaş bulunduğunu da söyleyen Muharrem Aktaş, şöyle konuştu:

Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz.



Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi Ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var.