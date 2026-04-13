Haram aylar takvimi 2026: Zilkade ayı tarihleri ve önemi

Hicri takvimin önemli aylarından biri olan Zilkade, 2026 yılında da vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Zilkade ayı, ismi Arapça "zul" kökünden türetilmiştir ve "dinlenme" veya "savaşsızlık" anlamına gelir.

Zilkade, Ramazan ile Kurban arasında bir köprü vazifesi görür.

Hac ibadetine hazırlık sürecinin başladığı ve haram aylar arasında bulunan Zilkade'nin ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor.

Bu mübarek ayda yapılacak ibadetler ve Zilkade’nin faziletleri de araştırılan konular arasında öne çıkıyor.

Peki, Zilkade ayı başladı mı, hangi tarihler arasında idrak edilecek? Zilkade ayında neler yapılır? İşte önemi ve merak edilenler...

ZİLKADE 2026 NE ZAMAN

2026 yılında Zilkade ayı, 18 Nisan Cumartesi akşamı başlayıp 17 Mayıs Pazar günü sona erecektir.

ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ

Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilir.

''Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir. Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.'' Seyyid İbn Tavus

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, ''el-Murakabat'' kitabında şöyle yazmaktadır:

''Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.''

Zilkade ayında, genel olarak nafile ibadetler yapılabilir. Bu, namaz, oruç, dua ve zikir gibi ibadetleri içerir.