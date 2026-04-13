Trabzon Günleri'nde İsmail Türüt'ten Rizespor atkısına tepki

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Trabzon Günleri' etkinliği, Karadeniz'in zengin kültürünü, türkülerini ve coşkusunu Başkent'e taşıyan renkli bir organizasyon oldu.

Pazar akşamı sahneyi dolduran Rizeli sanatçı İsmail Türüt'ün konseri sırasında ise beklenmedik bir an yaşandı.

RİZESPOR ATKISINI REDDETTİ

Konser sırasında Rizeli bir genç sahneye çıktı.

Genç, elindeki Çaykur Rizespor atkısını İsmail Türüt'ün boynuna atmak istedi.

Ancak Türüt, bu girişimi reddederek geri çevirdi ve genci sahneden uzaklaştırdı.

ATKIYI İZLEYİCİLERE GÖSTERDİ

Genç, sahneden indirildiği sırada atkıyı açıp, izleyicilere göstererek tepki verdi.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler milyonların konuştuğu bir tartışmaya dönüştü.