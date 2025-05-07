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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüse binmek isteyen lise öğrencilerinden biri, otobüs şoförüyle henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Öfkeli genç, şoförün üzerine yürüyerek sürücüye 'Sen kimsin?' diyerek seslendi.

ÖĞRENCİNİN ARKADAŞLARI O ANLARI KAYDA ALDI

Şoför, öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak, 'Terbiyesizlik yapma' diyerek uyardı ve fiziki müdahaleye dönüşmesini önlemek amacıyla öğrenciyi tuttu.

Olay anı, otobüste bulunan yolcular tarafından şaşkınlıkla izlenirken, genç öğrencinin arkadaşları ise o anları kayda aldı.

ŞOFÖRÜN TAVRI SAYESİNDE OLAY BÜYÜMEDİ

Şoförün soğukkanlı tutumu sayesinde olay büyümeden sona erdi.

Olayla ilgili resmi bir şikayet olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bazı yolcuların durumu belediyeye ve güvenlik birimlerine bildirdiği öğrenildi.