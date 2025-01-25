Bursa'da otomobilleriyle kutu kutu pense oynadılar

DHA

Bursa'da bir grup arkadaşın eğlencesi renkli anlara sahne oldu.

Osmangazi ilçesinde bir parkta bir araya gelen arkadaş grubu, ilgin bir oyun oynadı.

Araçların da dahil oldu oyun, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

ARAÇLARIYLA BERABER KUTU KUTU PENSE OYNADILAR

Arka arkaya dizilen otomobiller sürücüleriyle ilerlerken, ortada duran kişiler ise müzik eşliğinde 'kutu kutu pense' oyunu oynadı.

O ANLARI KAYDETTİLER

O eğlenceli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.