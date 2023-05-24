Bursa'ya ilk kurbanlıklar gelmeye başladı İnegöl'ün Alibeyköy mevkiinde yer alan kurbanlık pazarına, Erzurum'dan kurbanlıklar gelmeye başladı. Hayvan pazarında yerini alan satıcılar ise bölgeden gelecek olan müşterilerini bekliyor.

Bursa İnegöl'e Erzurum'dan kurbanlıklar gelmeye başladı.

Bir yandan kurbanlıklar gelirken diğer yandan ise kotraların kiralama işlemleri devam ediyor.

Belediye ek hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde kotra kiralama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kurbanlık satıcılarının kotralara ilgisinin yoğun olduğu, tüm kotraların satılmasının beklendiği açıklandı.

Kurban kesiminin detayları

Kurban Bayramı yaklaşırken İnegöl Belediyesi, son günlerde sıkça gündeme gelen kurban kesimiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Yapılan açıklamada; “İdaremizin gösterdiği pazar yerleri gibi alanların dışında, isteyen vatandaşlarımız evlerinin bahçelerinde veya site içerisinde uygun alanlarda kurbanlarını kesebilecekler.

Bazı site yönetimlerinin İnegöl Belediyesi’nin site bahçesinde kurban kesimine izin vermediği yönünde mazeret ürettiği ifade edilmektedir. İdaremizin bu yönde bir kararı yoktur.

Site bahçesinde kurban kesen vatandaşlarımız 153 Çözüm Merkezimizi aradıkları takdirde atıkları da ekiplerimiz tarafından alınmaktadır.” ifadelerine yer verildi.