İstanbul kurban satışları başladı mı? 2023 Kurban pazarları kuruldu mu? Kurbana sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklar ne zaman gelecek, kurban satışları nasıl yapılacak gibi soruları araştırıyor. Peki, kurban satışları başladı mı? Hayvan pazarları kuruldu mu? İşte detaylar...

Kurban bayramı 2023 yılında 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurbanlık alacak olanlar ise hayvan pazarlarının ne zaman kurulacağını, kurbanlıkların ne zaman büyükşehirlere geleceğini araştırmaya başladı. Küçükbaş veya büyükbaş alacak olanlar, pazar yerlerini gezerek ve kurbanlıkları görerek satın alacak. Kurban kesimine dair merak edilenlerin cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de yer alıyor. Peki kurban pazarları ne zaman açılacak? Hayvan satışları başladı mı? Kurbanlıklar ne zaman satılacak? İşte merak edilenler... İstanbul kurban satışları başladı mı? İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri bayramdan 15 gün önce başlayacak. Böylelikle 14 Haziran civarında hayvan pazarları kurulmuş olacak. Vatandaşlar, belirlenen kurban satış yerlerine giderek satın alabilecek.