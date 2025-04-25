Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı

AA

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda 57. Alay Vefa yürüyüşü yapılıyor...

Alanda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı.

Daha sonra çorba ikramının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından sabah namazı kılındı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koçoğlu yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir tarafından programa katılım olduğunu söyledi.

"ECDADIMIZIN İZİNDE YÜRÜYORUZ"

Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 24-25 Nisan'da Kocadere'den Conkbayırı'na doğru gençlerle yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Koçoğlu, şöyle konuştu:

Genç arkadaşlarımızla birlikte ecdadımızın izinde yürüyoruz. Dün akşam mehteran gösterimiz vardı, tiyatrolarımız vardı, kum sanatı gösterimiz vardı. Gençlerle bir aradaydık. Bugün yine kol kola, el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yıl içinde Türkiye genelinde bu tür tarih bilincini ve şuurunu yansıtan etkinlikler yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Conkbayırı'nda görüşmek üzere.

YÜRÜYÜŞE SUBAY, ASTSUBAY ÖĞRENCİLERİ VE GENÇLER KATILDI

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü", yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı'nda sona erecek.

Yürüyüşe; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı subay ve astsubay öğrencileri ve gençler katıldı.

57. Alay'ın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu da yürüyüşe katıldı

57. Alay'ın komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman da eşi Blanca, kız kardeşi Gülru, çocukları Ela ve Cem Tanman ile Kocadere'ye geldi.

Tanman, yürüyüşte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"BURAYI YAŞAMAK İNSANA FARKLI BİR HİS KATIYOR"

Yürüyüşe ilk kez katıldığını anlatan Tanman, "Özellikle son 4-5 sene şehit dedemin biyografisi üzerine çok araştırmalar yaptım, kitap yazdık. Kitapta özellikle alay ve kolorduyu inceledim. Ve devamlı onun üzerine okumaktan dolayı detaylara da hakimim. Tabii o detaylarla birlikte burayı yaşamak insana farklı bir his katıyor. Ne mutlu bize ki buradayız. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Tanman, daha sonra ailesi birlikte yürüyüşe katıldı.

2 BİN 750 İZCİ, 57. ALAY'IN 110 YIL ÖNCE YÜRÜDÜĞÜ YOLDA ECDADI ANDI

İzciler, 57. Alay'ın 110 yıl önceki yolunda yürüdü

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında saçlarına kına yakılan ve asker çorbası içen 2 bin 750 izci, 57. Alay'ın 110 yıl önce yürüdüğü yolda ecdadı andı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesi sınırlarındaki Kocadere Kamp Alanı'na 22 Nisan'da gelen izciler burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve Kuveyt Türk destekleriyle kurdukları çadırlarda kaldı.

TÜRKİYE'NİN FARKLI 53 ŞEHRİ VE 15 FARKLI ÜLKEDEN KATILIM OLDU

Türkiye'nin 53 ili ve 15 farklı ülkeden gelen 2 bin 750 izci ve izci lideri, 57. Alay'ın karargah olarak kullandığı alanda sabah ezanıyla uyanıp, yürüyüş hazırlıklarına başladı.

Kendileri için hazırlanan asker çorbası ve hamur kızartmalarıyla kahvaltı yapan gençlerin saçlarına kına yakıldı.

Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler, Conkbayırı'na ulaşıp yürüyüşü tamamlayacak.

Rota kapsamında 57. Alay'ın 110 yıl önce ilerlediği yollarda, savaşın yaşandığı cepheler de ziyaret edilecek.

"GENÇLERİMİZ, DEDELERİNİN ŞEHADETE YÜRÜDÜĞÜ YERDEN YÜRÜYORLAR"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, kampın bu yıl 22. kez düzenlendiğin söyledi.

Yürüyüşe 2 bin 750 izcinin katıldığını anlatan Subaşı, "Çanakkale Zaferi'nden tam 110 yıl sonra yine bir 25 Nisan sabahı, gençlerimiz dedelerinin çadır kurduğu yerden, şehadete yürüdüğü yerden yürümeye başlıyorlar. Yerin altında şehitleri, üstünde yiğitleri bir arada olacağız." ifadesini kullandı.

"KAHRAMAN 57. ALAY'IN YOLUNDAN İLERLİYORUZ"

Subaşı, buraya gelen izcilerin evlerine döndükleri zaman artık birer "Çanakkale uzmanı" olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çünkü merak ediyorlar. Biz 'neden bu kadar lezzet aldık bu faaliyetten' diyorlar. 'Niye, manevi duygularımız her zamankinden daha fazla arttı?' diye düşünüyorlar. Sonra oturup Çanakkale'nin tarihi okumaya başlıyorlar. Yani isteyerek okumaya talip oluyorlar. Bir daha da unutmuyorlar. Şimdi onlar dedeleri gibi çorbalarını içip hamur kızartmalarını yiyip, saçlarını Kınalı Hasan gibi kınalayıp Conkbayırı'na doğru yürüyorlar. İzcilik bir iş yapma takısıdır. İz yapmaktır aslında. Onlar şimdi önce dedelerinin izinden gidecekler sonra bu dünyaya onlar da birer iz bırakacaklar.

Yürüyüşe Denizli'den katılan Betül Soysal da ilk kampına katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tuğba Bozan da çok yüksek manevi değerler hissederek yürüyüşe başladığını dile getirdi.