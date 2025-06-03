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DHA

Hava sıcaklıklarının yükselmesi hayvanları da etkiledi.

Yurdun farklı bölgelerinde yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı.

SICAK HAVA YILANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Sıcaklığın her gün artığı Çanakkale'de de durum değişmedi.

YILANLARIN ÇİFTLEŞME DANSI

Bayramiç ilçesine bağlı Hacıköyü'nde yaşayan 62 yaşındaki İsa Varol, bir arkadaşının elma bahçesinden otomobiliyle Bayramiç'teki evine dönerken yol üzerinde 2 yılanın 'çiftleşme dansı' yaptığını fark etti.

KAMERALARA YANSIDI

Varol, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Varol o anları "Yolun üzerinde, orta yerinde otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Önce ne olduğunu anlayamadım. Arabayı durdurdum. Biraz yaklaşınca iki yılanın çiftleşme dansı yaptığını görünce de cep telefonumu çıkarıp, kayda aldım" diyerek anlattı.