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Çanakkale'deki orman yangınında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Şarköy’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar yayılan orman yangınında 85 hektarlık alan zarar gördü. Bu oran, 119 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor.

İHA İHA
24.07.2025 10:36
Çanakkale'deki orman yangınında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, en büyük yangınlardan biri Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıktı.

15 Temmuz’da Kocaali mevkiinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına kadar ulaştı.

TARIM VE ORMAN ARAZİLERİ KÜLE DÖNDÜ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.

Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'de bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü.

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi.

37 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale’deki yangın, yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında büyük bir alan etkilenirken, yanan alanlar drone görüntülendi.

119 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yangında 85 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bu oran, 119 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor.

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