Çanakkale'deki orman yangınında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, en büyük yangınlardan biri Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıktı.
15 Temmuz’da Kocaali mevkiinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına kadar ulaştı.
TARIM VE ORMAN ARAZİLERİ KÜLE DÖNDÜ
Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.
Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'de bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü.
Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi.
37 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Çanakkale’deki yangın, yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangında büyük bir alan etkilenirken, yanan alanlar drone görüntülendi.
119 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Yangında 85 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bu oran, 119 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor.