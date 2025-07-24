Çanakkale'deki orman yangınında 119 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Şarköy’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar yayılan orman yangınında 85 hektarlık alan zarar gördü. Bu oran, 119 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor.