Çankırılı Şaban Amca, okuma yazmayı askerde öğrendi, 4 kitap çıkardı Vatani görevini yaparken okuma yazma öğrenen 76 yaşındaki 4 çocuk babası, yaşamı boyunca yaşanmış ve kurgu hikayeler üzerine 4 kitap yazdı.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Çatak köyünde dünyaya gelen Şaban Altay, köyde okul olmadığı için eğitim göremedi.

Altay, Bucura köyünde çobanlık yaptığı ailenin çocuklarının yardımıyla önce okuma, sonra da askerde vatani görevini yaparken verilen eğitimle yazmayı öğrendi.

4 kitap yazdı

Askerde okumayı da geliştiren Altay, yaşamı boyunca yaşanmış ve kurgu hikayeler üzerine 4 kitap yazdı.

Esnaf emeklisi evli ve 4 çocuk babası Altay, 'Yılanın Yılanlığı', 'Yorganım Duvarda Asılı Kalırsa', 'Ayı Miman Aşkı', 'Sıradışı Börekçiden Sıradışı Hikayeler' isimli kitaplarını okuyucu ile buluşturduğunu söyledi.

Mektupla yazısını geliştirdi

Şimdilerde 76 yaşında olan Altay, şöyle konuştu:

Bizim köyde okul yoktu. Çocukken 7 sene çobanlık yaptım. Çobanlık yaptığım köyde okul vardı. Orada okuyan çocuklara çok özeniyordum, önlük giyerlerdi, kitapları olurdu. Çoban olduğum evin kız çocuklarından harfleri ve okumayı öğrendim. 20 yaşında askere gittiğimde okumam çok muntazamdı. Askerliğimi yaptığım Ankara Mamak’ta ‘Ali Okulu’na gittim. Burada 2 aylık eğitimler veriliyordu. Orada ben yazmayı öğrendim. İnsanlara mektuplar yazarak yazımı geliştirdim. İlk kitabımı da orada okudum, Aziz Nesin’in bir kitabıydı.

Ödül de aldı

Askerden sonra esnaflık yaptığını; ama okuma ve yazma tutkusunu devam ettirdiğini ifade eden Altay, şöyle devam etti: