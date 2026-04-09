Çekmecede bekleyen CD'leri çıkarın: İşte evde yapabileceğiniz en ilginç dekorasyon fikri

Teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte bir dönemin en gözde eşyaları olan CD’ler, yerini dijital platformlara bıraktı.

Böylece pek çoğumuz için çekmecelerin dibinde unutulan birer tozlu hatıra haline geldi.

Ancak bu CD’ler aslında evinizde devrim yaratacak birer pratik çözüm hazinesi saklıyor.

İşte hem bütçe dostu hem de şaşırtıcı derecede kullanışlı o dekorasyon fikri…

CD’LERDEN BARDAK ALTLIĞI YAPIMI

Malzemeler:

Kullanılmayan eski CD veya DVD diskleri,

Alt tabanı için keçe veya ince mantar tabaka,

Sıcak silikon tabancası veya güçlü bir yapıştırıcı,

Kişiselleştirmek isterseniz: Renkli kumaşlar, desenli stickerlar veya akrilik boyalar.

Yapılışı:

İlk olarak CD’lerin üzerindeki toz ve parmak izlerini nazikçe silerek temizleyin. Yüzeyin pürüzsüz olması yapıştırıcının daha iyi tutmasını sağlar.

Masanızın çizilmesini önlemek ve bardağın kaymasını engellemek için mantar veya keçeyi CD boyutunda yuvarlak bir şekilde kesin.

Kestiğiniz alt tabanı, sıcak silikon yardımıyla CD’nin parlak olmayan (üst) kısmına sıkıca yapıştırın.

İşte en eğlenceli kısım! CD’nin üst yüzeyine tarzınızı yansıtan bir kumaş kaplayabilir, boyayabilir veya şık bir sticker yapıştırarak ona modern bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Hazırladığınız altlığı yaklaşık 10 dakika kurumaya bırakın.