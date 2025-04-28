CHP'li Bodrum Belediye Başkanı: Bodrum lahmacundan ibaret değil

İHA

Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak tatil noktalarından biri olan Muğla'nın gözdesi Bodrum, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki bir işletmede satılan lahmacunun fiyatları, sosyal medyada tepki topladı.

Bu eleştirilerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her sezon başı gündeme gelen "Bodrum’da lahmacun fiyatları" haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

"ZENGİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ KÜÇÜMSEYEN HABERLER"

Mandalinci, lahmacun fiyatlarıyla ilgili çıkan haberlerin Bodrum'un zengin gastronomi kültürünü küçümseyerek, şehri sadece tek bir lezzetle tanımlamanın haksızlık olduğunu vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANI 'LAHMACUN FİYATLARI' HABERLERİNE CEVAP VERDİ

Başkan Mandalinci, gastronomi uzmanlarının notlarında değindiği Bodrum’a özgü lezzetlerden örnekler vererek şunları söyledi:

"Bodrumlular ve Bodrum tutkunlarına haksızlık olduğuna inandığımız sansasyonel bir algının, henüz sezonun başındayken başka öncelikler yerine "gündemi gereksiz yere işgal etmemesi için" samimi bir bilgilendirmenin şart olduğunu düşünüyoruz.

Dünya turizminin müstesna destinasyonlarından biri olan Bodrum, özellikle önümüzdeki yaz sezonunda gerek itibar gerekse toplam ve toplumsal mutluluk endeksini en üst noktaya taşımaya yönelik çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor. Ülkemizin finansal girdilerinin başında gelen ve ekonomik çarkların dönmesinde önemli katkısı olan turizmde, mücevher değerindeki statümüzü daha üst ve itibarlı bir noktayla taçlandırmak için hazırlıklarımız, denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor.

"BODRUM'UN LAHMACUN ETİKETİYLE ANILMASI, MEMLEKETİN KALBİNİ BIRAN BİR DEMODELİK"

Huzuru, alt ve üst yapıyı, toplam mutluluğu ve de kent markamızı uluslararası değer haline getiren bu emek yoğun çabalarımız umut ediyorum ki Bodrum’a gösterilen yüksek teveccühle karşılığını bulacaktır. Bodrum halkı ve işletmeleri olarak kendini Bodrumlu hissetmekten haz alan tüm misafirlerimizi benzersiz bir hevesle ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ancak bu heves içinde ne çıkar ne de fırsatçılık duygularına yer olmayacaktır. Dünyanın güneşi, denizi, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle kabul gören bu hazine kentinin, Anadolu kültürünün lezzetlerinden "lahmacun" ve lahmacun etiketleriyle anılması bizim olduğu kadar, memleketin de kalbini kıran bir demodelik içeriyor.

"CİDDİ BİR HAKSIZLIK"

Kıyılarını halkına açan, misafir mutluluğunu pusula kabul eden ve işletmelerini müşteri memnuniyetine yönlendirerek ortak mirasımızı kimseden esirgemeyen Bodrum’un; bu kadim coğrafyayı temsil etmeyen münferit anlayışın mağduru olarak olumsuz genelleme içine alınması, tarihe, güne ve geleceğe yapılan ciddi bir haksızlıktır.

Bodrum ve Bodrumlular olarak biz, coğrafik ve asri lezzetlerimizi öne çıkarma sorumluluğunu tüm paydaşlarımızla bölüşürken vicdanı ikbalinden önde gelen tüm dostlarımızın bu emeğin yok sayılmasına izin vermeyeceğine inanıyoruz.

"BODRUM LAHMACUNDAN İBARET DEĞİL"

Dünyanın önemli gastronomi uzmanlarının hakkımızdaki notlarından hareketle çökertme kebabından acı ot kavurmasına, kenker dolmasından lokum pilavına uzanan derya deniz mutfağıyla limitsiz lezzetler sunan Bodrum’da, lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır.

Damaklardan maddi ve manevi tatların, dimağlardan güneşli ve mavi hatıraların, fotoğraflardan tarihi ve kartpostal manzaraların eksik olmadığı bir yaz dileyerek aklına Bodrum düşen tüm vatandaşlarımıza erken bir hoş geldiniz diyoruz. Bodrum’u Bodrum yapan tüm güzelliklerde buluşmak ümidiyle"