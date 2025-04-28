Bodrum, 2025 yaz sezonu için hazır. Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil yerlerinden Bodrum yine yüksek plaj ücretleri ve dikkat çeken lahmacun fiyatlarıyla konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl bazı özel plajlara giriş ücretleri 3 bin TL’ye kadar ulaşırken, bu yaz da gelenek bozulmadı.
Özellikle özel plajlardaki lahmacun fiyatları daha sezon başlamadan gündeme geldi. 2024 yazında 1 lahmacun 1000 TL'ye satılıyordu. Şimdi ise fiyatlar daha da uçtu.
LAHMACUN 2 BİN 200 OLDU
Yıllardır Bodrum'da yaşayan Seray Sever Bodrum'daki fiyatlar hakkında konuştu. "Lahmacun borsası bu sene 2 bin 200 TL'den açılmış" cümlesini duyan Sever, şaşkınlığını gizleyemedi: "Çok saçma ya o paralar hakikaten verilmesin saçma, görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine olacak şey değil!"
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