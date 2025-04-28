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Haber Merkezi

Bodrum, 2025 yaz sezonu için hazır. Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil yerlerinden Bodrum yine yüksek plaj ücretleri ve dikkat çeken lahmacun fiyatlarıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl bazı özel plajlara giriş ücretleri 3 bin TL’ye kadar ulaşırken, bu yaz da gelenek bozulmadı.

Özellikle özel plajlardaki lahmacun fiyatları daha sezon başlamadan gündeme geldi. 2024 yazında 1 lahmacun 1000 TL'ye satılıyordu. Şimdi ise fiyatlar daha da uçtu.

LAHMACUN 2 BİN 200 OLDU

Yıllardır Bodrum'da yaşayan Seray Sever Bodrum'daki fiyatlar hakkında konuştu. "Lahmacun borsası bu sene 2 bin 200 TL'den açılmış" cümlesini duyan Sever, şaşkınlığını gizleyemedi: "Çok saçma ya o paralar hakikaten verilmesin saçma, görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine olacak şey değil!"