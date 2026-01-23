Çilingir sırrı verdi: Kırık anahtarı saniyeler içinde çıkaran yöntem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hemen herkesin başına en az bir kez gelmiştir: Aceleyle kapıyı açmaya çalışırken o korkunç "çıt" sesini duymak ve anahtarın yarısının elinizde, yarısının ise kilidin içinde kalması...

Genellikle ilk refleks hemen bir çilingir çağırmaktır.

Ancak usta çilingirlerin "meslek sırrı" olarak sakladığı o basit yöntemle, profesyonel bir yardım almadan kırık anahtarı saniyeler içinde çıkarabilirsiniz.

TEK MALZEMEYLE ÇIKARIN

Çilingirler, anahtarın bir parçası kilidin dışında kalmışsa düz uçlu bir tornavida ile dikkatli bir şekilde müdahale edilebileceğini belirtiyor. Ancak bu noktada acele etmemek ve kesinlikle güç uygulamamak gerekiyor.

Kilidin dikey konumda olması, kırık parçanın daha rahat kavranmasına yardımcı olur.

Daha sağlıklı bir işlem için tornavidanın tutma kısmın kaymayı önleyecek şekilde bantla sarabilirsiniz.

Tüm bu yöntemlere rağmen anahtar yerinden çıkmıyorsa, kilide zarar vermeden çözüm üretmek adına vakit kaybetmeden profesyonel bir çilingirden destek alabilirsiniz.