Kalıp yoksa bunu kullanın: İşte asla yumuşamayan kalburabastı tarifi

Adını geleneksel kalburdan alan ve o kendine has tırtıklı dokusuyla sofraların yıldızı olan Kalburabastı, artık mutfaklarınızda çok daha kolay hayat buluyor.

Birçok evde kalbur bulunmaması, tatlı tutkunlarının bu lezzeti evde yapmasına engel değil.

Mutfağınızdaki sıradan gereçler, tatlınıza o meşhur dokuyu vermek için fazlasıyla yeterli.

Hem görseliyle göz dolduran hem de kıvamıyla parmak ısırtan kalburabastı tarifini sizler için derledik.

KALBURABASTI KALIBI YERİNE NE KULLANILIR?

Kalburabastı yaparken geleneksel kalıbı yerine evde bulunan pratik malzemelerle de şekil verebilirsiniz. Tatlının üzerindeki tırtıklı görünümü oluşturmak için kevgir, büyük delikli süzgeç veya rende gibi mutfak gereçleri kullanılabiliyor.

MALZEMELER

125 gram tereyağı ya da margarin(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un(yaklaşık 3-3, 5 su bardağı)

İçine koymak için;

Küçük bir kase kıyılmış ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI

Kalburabastı yapmak için önce tatlınızın şerbetini hazırlayın ve soğumaya bırakın. Şeker ve suyu ocağa alıp karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu damlatın ve beş dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.

Hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştırın, ardından unu kontrollü şekilde ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, kalıp veya rendenin arka kısmıyla tırtıklı şekil verin. İçine bir miktar ceviz koyun ve kapatın. Fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbeti üzerlerine dökün. Tatlılar şerbetini çektikten sonra servis edin ve afiyetle yiyin.