Cimri olmak ve büyü yapmak boşanma nedeni sayıldı

DHA

Ankara'da ilginç bir boşanma davası görüldü.

Dikkatlerin odağı olan boşanma davasındaki cimrilik ve büyü yaptırma detayı ise gözlerden kaçmadı.

İş insanı Murat B., 2 yıl evli kaldığı eşi Türkan B. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldı.

Eşinin evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığı, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığı ve ayrıca yatağında ve kıyafetlerinde bulduğu muskalarla kendisine büyü yaptırdığını iddia eden Murat B., boşanma sürecini başlattı.

CİMRİLİK VE BÜYÜ YAPTIRMAK BOŞANMA SEBEBİ

Ankara 15'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Türkan B., suçlamayı kabul etmeyerek, eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti.

Mahkeme; banka hesap dökümleri, dosyaya sunulan muska fotoğrafları ve tanık beyanları sonucu aşırı cimri olduğu ve büyü yaptırdığı kanaatine vardığı Türkan B.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Türkan B.'nin, eşinin fazla harcama yaptığı iddiasını da kanıtlayamadığından davacı kocanın kusurunun bulunamadığı kanaatiyle, çiftin boşanmasına karar verildi.

KOCASINI FAZLA HARCAMAKLA SUÇLADI

Türkan B., avukatı aracılığıyla kararı temyiz ederek, istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, davalı Türkan B.'nin tutumluluğu aşacak şekilde aşırı derecede cimri olması, davacıya büyü yaptırdığının toplanan delillerle tespit edilmesi nedeniyle tamamen kusurlu olduğu ve kararda bir isabetsizlik bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan hükme karşı istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

CİMRİLİK VE BÜYÜYLE EVLİLİĞİ ÇEKİLMEZ HALE GETİRDİ

Türkan B., istinaf kararının bozulması talebiyle bu kez Yargıtay'a başvurdu. Türkan B. başvurusunda, eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu, fazla harcama yaptığını, bu yüzden kusur tespitinin yanlış yapıldığını ileri sürdü.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de 16 Ekim 2024 tarihli kararında; yapılan yargılama ve toplanan delilerden davalı Türkan B.'nin, aşırı cimri davranmak suretiyle davacı Murat B.'ye ekonomik şiddet uyguladığı ve büyü yaptırarak evliliği çekilmez bir hale soktuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Büyü yaptırmanın eşler arasındaki güveni sarsan bir davranış olduğuna da dikkat çekildi. Bu durumda boşanmaya neden olaylarda davalı kadının tamamen ve ağır kusurlu olduğunun kabulü gerektiğinden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verildi.

"GARSONA BIRAKTIĞIM BAHŞİŞLERİ TOPLARDI"

Murat B., 2 yıl süren evlilikleri boyunca eşinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Evlendikten bir süre sonra cimrilik çıktı. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Bıraktığım bahşişleri toplamaya başladı masadan. Evde yaşanılacak artık bir ısı sıcaklığına ulaşmamaya başladık. Kombiyi, elektrikleri kapatıyordu. Bunun haricinde bir sinemaya giderdiniz, cebinden yiyecek çıkartırdı. Oradan alışveriş yaptırtmazdı.

Bunun haricinde bir de bir büyü olayı falan vardı. Yastığımın içerisinde bir sürü bir şeyler bulmaya başladım saçma sapan. Ben bu tarz şeylere inanan bir insan değilim; ama araştırdığımda öğrendik ki işte böyle bir şeyler büyüymüş. Hatta ondan sonra bir hocaya falan gittim. Bu büyü bozdurma olaylarına başladık. Hala cüzdanımda muska taşıyorum." dedi.