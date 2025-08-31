Çorum köpeklerden kurtarılan karga, mahallenin maskotu oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde, İskilip Şehir Parkı’nı işleten Kadir Kumcu, ilkbaharda yuvasından düşen bir yavru kargayı köpeklerin saldırısından son anda kurtardı. Kumcu, kargayı evine götürerek tedavisini ve beslenmesini sağladı.

ŞIRINGA İLE BESLEDİLER

Kumcu, yavru kargayı şırınga ile besleyip tedavi ettikten sonra gündüzleri parkta, geceleri ise evinde bakmaya devam etti. Karga kısa sürede sağlığına kavuştu ve doğaya salındı.

GERİ DÖNDÜ, PARKIN MASKOTU OLDU

Birkaç gün sonra tekrar parkı ziyaret eden karga, hem parkın hem de ilçenin maskotu haline geldi. Çocuklar ve vatandaşlar onunla fotoğraf çektirmek için parka geliyor. Karga, özgürce dolaşırken insanlarla dostça vakit geçiriyor.

"HER YIL YAVRU KARGALARA BAKIYORUZ"

Yavru kargayla kurduğu dostluğu anlatan Kadir Kumcu, şunları söyledi: