Davlumbazı parlatan yöntem: Yağ değmemiş gibi...

Bayram hazırlıkları kapsamında ev temizliğine hız verenler, mutfakta en çok kirlenen alanlara özel çözümler arıyor.

Özellikle yemek buharı ve yağın yoğun şekilde biriktiği aspiratör filtreleri, zamanla zor temizlenen bir hal alabiliyor.

Pratik ve etkili yöntemler ise bu noktada büyük kolaylık sağlıyor.

Peki aspiratör filtresi nasıl kolayca temizlenir? İşte ilk günkü gibi parlamasını sağlayacak o yöntem...

2 MALZEME İLE HALLEDİN

Aspiratör filtresini temizlemek için öncelikle filtreyi yerinden dikkatlice çıkarın.

Geniş bir kap ya da lavaboya filtreyi tamamen kaplayacak şekilde kaynar su doldurun. Suyun içine 2 yemek kaşığı çamaşır sodası ve 2 yemek kaşığı Arap sabunu ekleyerek karıştırın.

Ardından filtreyi bu karışımın içine yerleştirip yaklaşık 15–20 dakika bekletin. Bu süre içinde biriken yağlar yumuşayarak çözülmeye başlayacaktır.

Süre dolduktan sonra filtreyi çıkarıp bir sünger ya da yumuşak bir fırça yardımıyla nazikçe temizleyin.

Son olarak bol su ile durulayıp tamamen kurumasını bekleyin ve yerine tekrar takın.