Denemeden pantolon alma tüyosu! Bu yöntemle ölçebilirsiniz...

Alışveriş yapmak birçoğumuz için zevkli ancak büyük bir zaman harcatıyor.

Özellikle yoğun alışveriş günlerinde kabinlere girmek hem yorucu oluyor hem de yanlış seçimlere neden olabiliyor.

Bu yüzden, birçok kişi artık kabine girmeden doğru beden bulma yollarını araştırıyor. Neyse ki birkaç basit yöntemle, vücudunuza en uygun kıyafetleri denemeye gerek kalmadan seçmeniz mümkün!

Hem hızlı hem de doğru alışveriş yapmak için bu pratik ve etkili tüyoları uygulayabilirsiniz.

İşte denemeden pantolon alabilmenin ipuçları...

BOYNUNUZLA TEST EDİN

Jean pantolonunun doğru bedenini seçmek için ilk adım, bel kısmını kullanarak bir test yapmaktır.

Pantolonun bel kısmının uçlarından tutun ve düğme kısmını boynunuza doğru sarmaya çalışın.

Eğer pantolon uçları rahat bir şekilde birbirine birleşiyorsa, bu jean sizin bedeninize uygundur. Bu yöntem, pantolonun bel genişliğini hızlıca anlamanızı sağlar ve çoğu zaman doğru bedeni bulmanızı garanti eder.

KOL YÖNTEMİ

Jean pantolonun belinin size uyup uymadığını öğrenmek için oldukça basit bir başka yöntem daha var.

Kolunuzu dirseğinizden bükün ve elinizi yumruk yapın.

Jean pantolonun bel kısmını üst kısımdan tutarak kolunuzu bel hizasına yerleştirin.

Eğer fermuarlı kısım kapanırken kolunuz rahatça bel hizasından geçiyorsa, o jean pantolon bedeninize uygundur. Ancak yüksek bel jeanlerde bu yöntem yanıltıcı olabilir, dikkatli olmanızda fayda var.