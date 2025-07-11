Denizli'deki çiftçinin hırsızlık önlemi, şaşırtıcı bir manzarayı ortaya çıkardı

Yurdun dört bir köşesinde hayvanların şehre indiği görülürken şaşkınlık yaratan haber, bu defa Denizli'den geldi...

Denizli'nin Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi'nde çiftçi Adem Erdoğan, hırsızlık yaşanma ihtimaline karşı üzüm bağlarını korumak için güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Erdoğan'ın Kurduğu sistemdeki kamera görüntülerine sabah saat 05.30'da sıralarında domuz sürüsü takıldı.

Domuzlar, Bölük Mezar mevkiinde bulunan üzüm bağına girip bir süre bağda dolaştıktan sonra üzüm salkımlarına herhangi bir şekilde zarar vermeden bağdan ayrıldı.

OLGUNLAŞMAMIŞ ÜZÜMLERE İLGİ GÖSTERMİYORLAR

İncelenen görüntülerde olgunlaşmamış üzümlere ilgi göstermeyen domuzların bağın içinde serbestçe bir süre daha dolaşmaları dikkat çekti.

Çiftçi Adem Erdoğan, bölgedeki domuz popülasyonunda hızlı artış yaşandığını belirtirken, domuzların üzümlerin olgunlaşma döneminde bağlara daha ciddi zararlar verebileceğini vurguladı.

''TARIM ARAZİLERİNE DE ZARAR VERİYORLAR''

Erdoğan, yeterli önlemler alınmadığı sürece üreticilerin daha büyük kayıplar yaşayabileceğini vurgulayarak, "Hırsızlara karşı önlem almıştık ama domuzlar daha erken davrandı. Şimdilik zarar vermediler ama önümüzdeki haftalarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bölgede domuz sayısı çok fazla. Tarım arazilerine zarar da veriyorlar.

''BİR YILLIK EMEĞİMİZ YAPTIĞIMIZ MASRAFLARIMIZ BOŞA GİDİYOR''

Domuz zararlısına karşı önlemlerin bir an önce alınması lazım. Bir taraftan don, bir taraftan dolu, bir taraftan da domuz zararlısı ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir yıllık emeğimiz yaptığımız masraflarımız boşa gidiyor." dedi.