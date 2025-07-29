Dikiz aynasına poşet çay asın, faydasına bakın...

Araç içinde kötü kokularla baş etmek için çoğumuz marketlerden alınan sentetik araç kokularını tercih ediyoruz.

Oysa bu ürünler hem kısa ömürlüdür hem de bazı kimyasallar içerebilir.

Peki, çok daha doğal ve işe yarar bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz?

Üstelik bunun için sadece mutfağınıza bakmanız yeterli...

İŞTE ETKİSİ

Dikiz aynasına sallama çay poşeti asmak, araç içindeki kötü kokuları gidermede şaşırtıcı derecede etkili olabilir.

Özellikle siyah çay, yeşil çay veya nane çayı gibi kokulu poşet çaylar: