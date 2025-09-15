Diyarbakır'da 63 yıllık miras davası sonuçlandı: 19 bin metrekare arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Hücetti Mahallesi'nde 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisinin Maliye Hazinesi lehine tespitinin ardından Kikizade Ailesi'nin başvurusu ile tespitin iptali için 25 Ocak 1962'de Diyarbakır Kadastro Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava süresince çok sayıda hakim, savcı ve bilirkişi değişirken defalarca keşif yapıldı.

DAVA 63 YIL SONRA SONUÇLANDI

Dava açıldığında hayatta olan bazı mirasçılar hayatını kaybederken, bazı torunlar ve torun çocukları da davanın tarafı haline geldi.

Geçen sürede aile dışından 2 kişi ise arazi üzerinde hak talep etti.

Söz konusu dava, 63 yıl sonra 27 Haziran 2025'te sonuçlandı.

17 MİRASÇI ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

Duruşmada mahkeme, arazinin 7 bin 11 metrekarelik bölümünü Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldığı için paftada o şekilde gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, kalan 19 bin 489 metrekarenin ise arazinin sahibi Abdulkadir Kikizade'nin 17 mirasçısı arasında paylaştırılmasına karar verdi.

2 KİŞİ DAVA DIŞI BIRAKILDI

64 paya bölünen arazinin 16 payı eşi Sabiha Kikizade'ye, 3'er pay ise 16 çocuk ve toruna verildi.

Arazide hak iddia eden 2 kişi de hak sahibi olmadıkları gerekçesiyle dava dışı bırakıldı.