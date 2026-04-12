Diyarbakır’da ters lale nöbeti: Koparmanın cezası 700 bin lirayı buluyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde her yıl baharla birlikte açan ters laleler, hem doğal güzellikleri hem de sıkı koruma tedbirleriyle dikkat çekiyor. Bölge halkı, nadir görülen bu bitkiye adeta gözü gibi bakıyor.

KUYU MAHALLESİ'NDE DOĞAL ŞÖLEN

Kuyu Mahallesi çevresinde açan ters laleler, mart sonu itibarıyla doğayı kırmızı tonlara boyuyor. Bölge sakinleri, endemik türün zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyor.

DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI

Her yıl çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğrafçı, ters laleleri yerinde görmek için ilçeye geliyor. Ziyaretçiler, hem doğal güzelliği izleme hem de fotoğraflama imkânı buluyor.

KOPARMANIN 700 BİN LİRA CEZASI VAR

Koruma altında bulunan ters laleleri koparan veya izinsiz şekilde yerinden söken kişiler hakkında ağır yaptırımlar uygulanıyor. Yetkililer, bu tür ihlallerde 700 bin liraya kadar idari para cezası kesildiğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Bölge halkı, ters lalelerin sadece bir çiçek değil, aynı zamanda korunması gereken bir doğal miras olduğunu belirterek, türün gelecek nesillere aktarılması için hassasiyetle hareket ettiklerini ifade ediyor.