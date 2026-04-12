Osmaniye’de özel öğrencilerden polislere çiçekli sürpriz

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında duygusal anlar yaşandı. Özel eğitim öğrencileri, kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine sürpriz hazırladı.

POLİSLERDEN ÖZEL ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Etkinlikler kapsamında Türk Polis Teşkilatı ekipleri, Toprakkale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ile polisler arasında sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILADILAR

Özel öğrenciler, polis ekiplerini çiçeklerle karşılayarak Polis Haftası’nı kutladı. Ziyaret boyunca öğrencilerin heyecanı ve polislerin ilgisi renkli anlara sahne oldu.

POLİS ARACINA BİNİP ANONS YAPTILAR

Etkinlikte bazı öğrenciler polis aracına binerek telsizden anons yaptı. Araç içerisindeki neşeli anlar hem polisleri hem de öğretmenleri gülümsetti.

Programın sonunda öğrenciler, polis ekiplerine çiçek takdim ederek teşekkür etti. Etkinlik, hem çocuklar hem de polisler için unutulmaz bir Polis Haftası hatırası olarak kayıtlara geçti.