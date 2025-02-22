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İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Nusret Altan, Van Gölü’nde yüzerek yaşanan kirliliğe ve kuraklığa dikkat çekti.

Altan, bu eylemi her sene düzenli olarak tekrarlıyor.

Doğa yürüyüşleri ve dağ tırmanışlarıyla da bilinen Nusret Altan, bireysel olarak ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Van Gölü Havzası’nda yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

YÜZMEK İÇİN KAR YAĞIŞININ YOĞUN OLDUĞU ZAMANLARI SEÇİYOR

Her yıl ocak ve şubat aylarında Van Gölü’nde yüzdüğünü belirten Altan, "Özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde suya girerek Van Gölü’ndeki kuraklık ve endemik türlerin korunması konusunda farkındalık olmasını istiyorum" dedi.

"ÇÖPLERİ DOĞAYA BIRAKMAYIN"

Tatvan’daki doğa harikalarından biri olan Nemrut Krater Gölü’ne giden ziyaretçilere de çağrıda bulunan Altan, "Hemşehrilerimizden ve dışarıdan gelen misafirlerimizden ricam, çöplerini doğaya bırakmamaları ve uygun şekilde bertaraf etmeleridir." ifadelerini kullandı.

"TATVAN'DAKİ SAZLIK ALANLAR KUŞ CENNETİ OLSUN"

Tatvan’daki sazlık alanların korunması gerektiğine de vurgu yapan Altan, "Her yıl göç yolu üzerinde bulunan bu bölgenin bir kuş cennetine dönüşmesini istiyoruz." diye konuştu.