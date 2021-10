Dolunay Koç burcunda! 20 Ekim Dolunay etkileri

Koç burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkileri araştırılmaya başlandı. Bazıları uykusuz kalırken bazıları ise öfke patlamaları yaşıyor. Peki, Dolunay burçları nasıl etkileyecek?

Ekim ayını kapatmaya hazırlandığımız şu günlerde, Koç burcunun 27 derecesinde bir Dolunay yaşayacağız.

Merkür retrosu dahil olmak üzere Jüpiter ve Satürn geri hareketlerini sonlandırdı ve ileri harekete geçti.

Bu gezegenlerin iler seyirde hareketlerine devam etmeleri olumlu anlamda yansıyacak ancak Dolunay biraz sert etkiler barındırıyor.

Koç burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay, öfke patlamaları konusunda dikkatli olmamızı istiyor.

Koç burcu ani sinirlenen zaman zaman ise öfkesine yenilen bir burç olduğu için, bu Dolunay'ın teması krizlerden oluşuyor.

Her burç bazı etkiler alacak ancak birebir etki alıp almayacağınızı öğrenmek için doğum haritanıza bakmanız gerekiyor.

Eğer yüzeysel olarak burçları ele alırsa; Koç, Terazi, gibi öncü dediğimiz burçları daha fazla etkileyecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay kelime anlamı olarak; Ay'ın tam bir daire şeklinde ve dünyaya doğru dönük olan hali için kullanılmaktadır.

Astrolojik olarak ise bir nevi bitiş ve kapanma, tamamlanma dönemlerine işaret eder.

Hayatınızda sizi üzen, zarar veren şeylerin bitme ve tamamlanma dönemi anlamına gelmektedir.

Koç burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay, zorlayıcı etkiler barındırıyor. Bu dolunayın bize vermek istediği mesaj sakinliğin kıymetini anlamak üzerine olacaktır.

BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ:

Dolunay'ı burcunuzda ağırlamaya hazırlanırken, bazı olayların kapanışını yaşayacaksınız.

Geçmişi geride bırakmaya ve hayatınızdaki olaylarla yüzleşmeye hazır olun.

Yeniden başlamak, daha iyisine başlamak için bazen bitirmek gereklidir...

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. "Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir" diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?"

BOĞA:

İş arkadaşlarınız veya işinize dair yeniliklere, sürprizlere açık olun.

Korkularınızı yenmek ve sizi üzen kişileri geride bırakmak için ideal bir dönem.

Korkularınızla yüzleşmekten kaçınmadığınız oranda özgürleşeceksiniz.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Bilmezler yalnız yasamayanlar, Nasıl korku verir sessizlik insana; İnsan nasıl konuşur kendisiyle; Nasıl koşar aynalara, Bir cana hasret, bilmezler."

İKİZLER:

Sosyal çevreniz, arkadaş ortamınız değişiyor sevgili İkizler. Aslında bu yenilik size çok iyi gelecek. İletişim konusunda en iyi burçlardan biri sizsiniz.

Bu değişim bu senenin yorgunluğunu üzerinizden alacaktır.

Eğer uzun zamandır yalnızsanız, bu Dolunay ile birlikte kalbinizi aşka açmaya hazırlanın.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, Dünyanın en güzel sesinden En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey... Fakat artık ümit yetmiyor bana, Ben artık şarkı dinlemek değil, Şarkı söylemek istiyorum."

YENGEÇ:

İş ve statü konularında gözden geçirmeniz gereken şeyler var sevgili Yengeçler.

Aile ve yuva konusunda beklenmedik gelişmeler kapınızı çalmaya hazırlanırken, imajınızı değiştirmek için harekete geçeceksiniz.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Hiçbir şey bütün bütün yeni değildir. Özgünlük bir etkiden doğar."

ASLAN:

Yurt dışı bağlantılı konular ve eğitim hayatınızda bolca yer kaplayacak.

Bir eğitim alıyorsanız eğer tamamlama sürecine girebilirsiniz.

Bu dönem size bolca yardım eli uzatılabilir.

Artık yeteneklerini ortaya koyma zamanı geldi. Hazırlan,harekete geçiyorsun.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Şimdi sen; Uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın, Yoksa tutmayacak bir ele uzattığın için, kendine mi kızgınsın?"

BAŞAK:

İş değişikliği, borçlar, alacak-verecek konuları gündemde olacak sevgili Başaklar.

Kazanç şekliniz değişebilir, yeni teklifler kapınızı çalabilir.

Yardım almaktan korkmayın çünkü yaşamınızı yeniden inşa ediyorsunuz.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber yeni bir kader... Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat gerisi bayat, kendime yeni bir ben lazım."

TERAZİ:

Bu dolunay sizin 7. evinizde etkili olacak sevgili Teraziler.

Evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklıklar gündeminizde olacak.

Bazı kalp kırıklıklarını, sizi üzen eski aşkları geride bırakma zamanı...

Biz olmayı beceremediğiniz herkesle vedalaşmaya hazır olun.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Ayrılık, zaman değil, yol değil; Ayrılık, aramızda bir köprü… Kıldan ince, kılıçtan keskin."

AKREP:

Sevgili Akrepler; bu dönem iş yaptığınız kişilerden destek görebilirsiniz.

Onlardan alacağınız yardımlar sizi daha iyi noktalara götürecektir.

İş ortamınızda bazı tartışmalı durumlar olabilir. Ancak bunlara dahil olmamak sizin için faydalı olacaktır.

Sağlığınıza özellikle baş ağrılarına dikkat edin. Yakın çevreniz ve ikili ilişkilerinizde kavgadan kaçının.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"İnsanları ve fincanları çok doldurmayın."

YAY:

Aşk hayatınızı gözden geçirmeye hazır olun Sevgili Yaylar.

Gerçekten sorumluluk alıyor musunuz? Bu aşktan emin misiniz? Bu sene sizi oldukça yordu.

Aralık ayındaki Güneş Tutulmasına hazırlanırken, bazı ayrılıklar yaşayabilirsiniz.

Sosyal hayatınızı canlı tutmak için gereksiz riskler almaktan kaçının.

İlişkinizde sorumluluk almak sizi yoruyorsa; belki doğru kişi değildir.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdâya dahil. Çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte.. Her şey onunla ilgili..."

OĞLAK:

Üstlerinizle problem yaşayabilirsiniz sevgili Oğlaklar.

İş hayatınızda biraz daha sakin kalmayı öğrenmeye çalışın.

Ev, aile çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bir taşınma ve yer değişikliği söz konusu olabilir.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Gitmek gerekir bazen, fazla yormadan. Daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse; ardında bile dönüp bakmadan."

KOVA:

İletişim, arkadaşlar ve kardeşlerle ilgili konular gündeminize gelecek.

Yeni bir eğitime başlayabilir ya da kısa seyahatler yapabilirsiniz.

Arkanızdan iş çevirenler ortaya çıkabilir. Ancak siz cesur olup, onlarla yüzleşmek için çoktan hazırsınız.

DOLUNAY MOTTONUZ:

"Her insan bir kere vurulur sırtından bu hayatta; çünkü her kardeş, her dost, her sevgili bir parça vicdansızdır."

BALIK:

Mali krizler ve kayıplar olabilir sevgili Balıklar.

Yeni bir çevrenin kapısını aralarken, para kaybına karşı dikkatli olun.

Maddi-manevi değerlerinizi gözden geçirme zamanı.

Gerçekten nerede mutlu olduğunuzu bulmak için harekete geçin.

DOLUNAY MOTTOSU:

"Hayat zamanda iz bırakmaz, bir boşluğa düşersin bir boşluktan. Birikip yeniden sıçramak için elde var hüzün."