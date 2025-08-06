Dünyanın en gürültülü şehirleri listelendi! İstanbul sıralamasıyla şaşırttı

Tur operatörü Altezza Travel tarafından yayınlan bir rapor sonucunda dünyanın en gürültülü şehirleri listelendi.

Korna sesleri, Kalabalıkların uğultusu ve gece hayatının bitmek bilmez ritmi şehirlerin gürültüsünü en belirgin şekilde ortaya koyan unsurlar arasında yer alır.

Yayınlanan rapora göre dünyanın pek çok ülkesinde yer alan şehirlerin bu unsurlarla adeta bir bütün haline geldiği ortaya koyuldu.

Söz konusu listede Türkiye’nin en gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul’un yer alması dikkat çekti. İşte, dünyanın en gürültülü şehirleri…

BU ŞEHİRLERDE GÜRÜLTÜ ZİRVEDE!

1. New York – 134/150 puan

Dünyanın en gürültülü şehri olarak Altezza Travel raporunda zirvede yer alan New York, trafik, gece hayatı, inşaatlar ve kalabalık toplumsal hareketlilik nedeniyle yoğun ses karmaşası barındırıyor. Şehirde 134 puanla en yüksek gürültü düzeyine sahip olduğu belirtiliyor.

2. Barselona – 112/150 puan

Trafiği nispeten daha az olan ve alan olarak daha küçük bir şehir olan Barselona, turist yoğunluğu sonucu insan kaynaklı sesle ikinci sırada yer alıyor. Particularly Las Ramblas, Barrio Gótico ve Barceloneta gibi kalabalık bölgelerde günlük uğultu yüksek.

3. Delhi, Hindistan

Dünya genelinde yüksek gürültü kirliliğine sahip şehirler arasında sıklıkla öne çıkıyor. Delhi, WHO ve başka kaynaklara göre hem hava kirliliği hem de gürültü düzeyleriyle sürekli gündemde olan bir şehir.

4. İstanbul, Türkiye

Hem yoğun trafik hem de yüksek yoğunlukta gece yaşamı nedeniyle Avrupa’nın en gürültülü kentlerinden biri. Dünya genelinde yapılan değerlendirmelerde İstanbul, Delhi civarında ses kirliliği yaşamaya devam ediyor.

5. Los Angeles, ABD

Yoğun trafik, gece hayatı, şehir içi kamusal etkinlikler nedeniyle hem Amerika’da hem de dünya genelinde öne çıkıyor. Gürültü seviyeleri genelde yüksekte seyrediyor.

6. Londra, Birleşik Krallık

Avrupa genelinde gürültüye en fazla maruz kalan şehirler arasında yer alıyor. Barselona gibi yüksek insan kalabalığına, yoğun kamusal yaşam ve etkinliklere sahip olması bu sıralamadaki yerini pekiştiriyor.