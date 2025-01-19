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İHA

Müslümanlığın sevgi dolu kolları tüm dünyayı kucaklamaya devam ediyor.

İtalyadan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de camide kalmış ve burada 4 gün geçirmişti.

Bu süreçte imam ve cemaatin konukseverliğinden etkilenen Nicolo, yaşadıklarını kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

MÜSLÜMAN OLDU

İmamın tuvaleti ve abdesthaneyi kendisi için temizlediğini gördüğünde duygulandığı anları da paylaşan Nicolo'nun videoları binlerce insana ulaştı.

Yürek ısıtan duygu dolu anlarını paylaşan Nicolo'nun Müslüman olduğu öğrenildi.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRİP "İBRAHİM" OLDU

Cami imamı Hilmi Yılmaz da Nicolo'nun namaz esnasında cemaatle birlikte oturmasından ve saygısından memnun kaldı. Bir isim konusunun açıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

Benim ismim Muhammed Hilmi' dedim, o da Nicolo dedi' Karadenizli olduğum için şakayla 'Nicolo olmaz' dedim, işaret ederek ona 'Muhammed Hilmi seninki de Muhammed Nicolo' dedim.Bu konuşma sırasında Nicolo, Muhammed yerine İbrahim ismini benimsedi ve kelime-i şehadet getirdi.

Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda, Sakarya'da, motosiklet kazasında kaybettiği arkadaşının ailesinin hayatı ve ziyaret ettiği camilerden etkilenerek Müslümanlığı tercih eden İtalyan Daniele Silvestri, Burak ismini almıştı.