Düzce'de huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
AA

Hasta ve yaşlılar sandığa ambulanslarla getirilirken, bazı durumlarda da vatandaşların ayağına gidiyor.

sakinleri için huzurevlerinde sandık kurulan sandıkta oylar verildi.

Huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandığa gitti.

Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kurulan 1377 numaralı sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Huzurevi sakinleri oylarını kullandı

Erken saatte tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, bir süre bekledikten sonra oylarını kullandı.

Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
Düzce'de huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Oyunu gözetmenler eşliğinde kullandı

Gözetmenler eşliğinde oyunu kullanan huzurevi sakini Mehmet Durmazoğlu, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." temennisinde bulundu.