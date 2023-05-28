Düzce'de huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu Türkiye 13. Cumhurbaşkanı seçimi için sandıklara koşarken, dezavantajlı bireylerin rahat oy vermelerini sağlamak için çabalar sürüyor.

AA Hasta ve yaşlılar sandığa ambulanslarla getirilirken, bazı durumlarda da sandık vatandaşların ayağına gidiyor. Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kurulan sandıkta oylar verildi. Huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandığa gitti. Düzce'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kurulan 1377 numaralı sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Huzurevi sakinleri oylarını kullandı Erken saatte tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, bir süre bekledikten sonra oylarını kullandı. Oyunu gözetmenler eşliğinde kullandı Gözetmenler eşliğinde oyunu kullanan huzurevi sakini Mehmet Durmazoğlu, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." temennisinde bulundu.