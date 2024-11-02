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AA

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde sohbaharın yansıması bir başka oluyor.

Melen Çayı, Düzce'de doğuyor ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülüyor.

Çayın çevresindeki ağaçların renkleri ise bu mevsimde çeşitli renklere bürünüyor.

Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, akarsuyla bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

YEŞİL, SARI, KAHVERENGİ VE KIZIL RENKLER

Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.

Melen'in sonbahar manzarası drone ile görüntülendi.