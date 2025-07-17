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Edirne'de lağım suları caddeyi bastı

Kentin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi, altyapıdaki arıza nedeniyle lağım sularına teslim oldu. Arızanın ardından caddeye yayılan kötü koku, vatandaşlar ve turistlerin tepkisini çekti.

İHA İHA
17.07.2025 08:58

Edirne'de alışveriş ve turistik hareketliliğin yoğun yaşandığı Saraçlar Caddesi'nde, altyapı hattında meydana gelen sorun kanalizasyon taşkınına yol açtı.

Caddeye akan lağım suyu, hem çevre kirliliğine neden oldu hem de bölgede ağır bir koku oluşturdu.

'KALICI ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Yaşanan olumsuzluk, çevredeki esnaflar tarafından Edirne Belediyesi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, lağım akışını durdurmak için müdahalede bulundu.

Yapılan çalışmalarla sorun giderilirken vatandaşlar, benzer arızaların tekrar etmemesi için kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

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