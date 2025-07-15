Edirne'de içme suyu hattı patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'nin içme suyu ana isale hattında oluşan arıza, şehrin önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nı adeta göle çevirdi.

Patlayan 400'lük ana borudan çıkan su, caddeleri kapladı.

YOLLAR, SULAR ALTINDA KALDI

Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadı.

Özellikle yaya geçitleri ve trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerin tamamen sular altında kalması nedeniyle, yayalar alternatif yollar aramak zorunda kaldı.

"YOLLAR BOZUK, HER HAFTA MOTOR YAPTIRIYORUZ"

Yaşanan durum, hem sürücülerin hem de vatandaşların tepkisini çekti.

Kuryelik yapan Hakan Özkan, suyun motoruna zarar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

Ayaklarımız bu yaz günü sırılsıklam oldu. Motorumuz su aldığında bozuluyor. Yollar bozuk, haftada bir motor yaptırıyoruz. Artık çözüm bulunması lazım. Dört senedir buradayım, her sene aynı manzara. Bu kuraklıkta suyun böyle boşa aktığını görmek çok üzücü.

"EVDE SUYU TASARRUFLU KULLANMAYA UĞRAŞIYORUZ"

Vatandaşlardan Zehra Karabulut ise işe geç kaldığını belirterek, "Adım atacak yer yok, paçalarımıza kadar ıslanıyoruz. Üstelik hasta olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gerçekten rezalet. Evde suyu tasarruflu kullanalım diye uğraşıyoruz, burada su sokağa saçılıyor. Demek ki bu kadar zenginiz" ifadelerini kullandı.

"EDİRNE BELEDİYESİ BU SORUNU ÇÖZEMEZ"

Bir başka vatandaş Bekir Akkaya ise altyapı problemlerinin belediyenin çözebileceği boyutu aştığını savunarak, şunları söyledi:

Bu akşam şunu gördüm, Edirne'nin altyapı sorununu Edirne Belediyesi çözemiyor. Bu sorun artık belediyenin kabiliyetini aşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı'na kurakçıl peyzaj çalışması yapıldı, su tasarrufu için. Şimdi ise bir yıllık sulama suyunu şu an burada kaybediyoruz. Boşa kürek çekiliyor.

SU KESİNTİSİ UYARISI GELDİ

Edirne Belediyesi yetkilileri, patlayan borunun 400'lük ana taşıyıcı hat olduğunu belirterek, arızanın giderilmesi sürecinde bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

Yaklaşık iki saat boyunca boşa akan suya belediye ekipleri tarafından müdahale edilirken, hasarın onarılması için yoğun çalışma başlatıldı.