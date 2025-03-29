Edirne'de sağanak sonrası dolu yağdı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen sağanak yurdun birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı...

Edirne'de yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken, yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu..

DOLU YAĞDI

Kent merkezinde Saraçlar Caddesi'nde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar da iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı.

YAĞIŞLAR BAYRAM BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, bayramın 1. ve 2. günü yağışların sürmesi bekleniyor..