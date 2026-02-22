Edirne'de tarlalar göle dönünce Selimiye Camii, Sultanahmet'i andırdı

Geçmiş yıllarda da benzer görüntülerin oluştuğu Selimiye Camii çevresinde bu yıl yaşanan su taşkınları sonrası su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu.
Edirne'de dönüp bir daha baktıran görüntü...
Şehirde etkili olan yağışlar sonrası birçok tarla sular altında kaldı.
Geçmiş yıllarda da benzer görüntülerin oluştuğu Selimiye Camii çevresinde bu yıl yaşanan su taşkınları sonrası ilginç manzaralar ortaya çıktı.
SULTANAHMET CAMİİ'NE BENZETİLDİ
Su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu.
Bölgede etkili olan yağışlar ve nehir debilerindeki artış nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, ortaya çıkan yansıma görüntüleri dikkat çekti.
SU TAŞKINLARI RİSK TAŞIYOR
Yetkililer bölgede su seviyesini yakından takip ederken, çiftçiler taşkın sularının ekili alanlara zarar verme ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.
MERİÇ NEHRİ ALARM VERİYOR
Bölgede son günlerde etkili olan yağışların yanı sıra Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılmasıyla nehre bırakılan suyun da debiyi artırdığı değerlendiriliyor.
En son 2018 yılında yaşanan taşkın ardından artan su yükü, Meriç Nehri'nde taşkın riskini yükseltti.