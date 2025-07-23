Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Türkiye ve çevresinde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede endişe yaratıyor.

Bir sarsıntı haberi de bugün Ege Denizi’nden geldi.

4.8 BÜYÜKLÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16.27’de, merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.8 olarak kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN AÇIKLARI

Depremin yerin 11.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Sarsıntının merkez noktası, Yunanistan açıklarında, Türkiye kıyılarına yakın bir konumda belirlendi.

Deprem, Muğla ve çevresinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.