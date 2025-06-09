Elazığ’da sarı benekli semender görüntülendi

İHA
Türkiye, doğal güzellikleriyle zengin bir ülke...
Son görüntüler Elazığ'dan geldi.
BENEKLİ SEMENDERİ FARK ETTİ
Palu ilçesi Beyhan beldesinde bir vatandaş, çeşmenin oluğunda nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti.
UZUN SÜRE GÖRÜNTÜLEDİ
Ardından cep telefonunu çıkaran şahıs, olukta yüzen semenderi uzun süre görüntüledi.
EKOSİSTEM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR
Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor.
Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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