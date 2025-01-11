Emevi Camisi'nin halısı Gaziantepli halıcılardan

AA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi için halıları yapmaya başladıklarını, yüzde 100 yün ve bordo renk olacak halıların ilk teravihe yetişeceğini söyledi.

Şahin, Emevi Camisi'nin halılarının yenilenmesi için önce devletten izin aldıklarını, ardından nasıl bir model çalışacaklarına ilişkin bir kurul oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu kurulun içinde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile daha önce Mescidi Aksa'nın halılarını yenileyen halı firmalarının olduğunu aktaran Şahin, Gaziantep Müftülüğü ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de bu anlamda düşüncelerini aldıklarını anlattı.

RENK VE DESENİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇTİ

Malzemenin nasıl olması gerektiği konusunda ortak karar aldıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

Burada yüzde 100 yün olmasına karar verdik çünkü cami çok kıymetli. Hangi renk, hangi desende olacak? Bu alternatifleri çalıştıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'e bildirdik, o da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız, bu alternatiflerden beğendiği deseni bize söyledi. Biz Suriye'deki Türk Büyükelçisine bunları attık. Sonra da kendi teknik heyetimizi hem Şam Büyükelçimize hem de karşı tarafın bu işten sorumlu Bakanına gönderdik. Yaptığımız çalışmaları anlattık. Onlar da yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını söylediler ve onayladılar.

"AVİZELER TEMİZLENECEK, MERMERLER TEMİZLENECEK"

Şahin, caminin tarihi dokusuna uygun hazırlanacak halılar için kolları sıvadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Yüzde 100 yün ve çok özel halı olduğu için bordo renkli malzemenin hemen üretilmesi gerekiyor. Şu an Halıcılar Birliğimiz malzeme üretmeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bilgisi dahilinde... Yani devlet onayı alındı. Sektör buna hazırlandı. Biz de belediye olarak lojistikçiyiz ve uygulamacıyız, caminin özellikle avizelerin temizlemesinden mermerlerin temizlenmesine, halının döşenmesine...

İLK TERAVİHE YETİŞTİRİLECEK