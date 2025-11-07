En hafif, fit ve pratik 10 tatlı tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tatlı severler için hem kalorisi düşük hem de yapımı kolay tarifleri derledik.

Şerbetli tatlıların ağır lezzetinden uzak, 10 dakikada hazırlanabilen bu tarifler özellikle kış aylarında formunu korumak isteyenlerin favorisi haline geliyor.

Son yıllarda popüler hale gelen “fit tatlı” akımı, rafine şeker kullanılmadan yapılan sağlıklı alternatiflerle öne çıkıyor. Bu tarz hafif tatlılar, kan şekerini dengede tutuyor ve gün boyu tatlı ihtiyacını bastırıyor.

İşte hem pratik hem de gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz en hafif 10 tatlı tarifi:

1. Yoğurtlu Parfe Tarifi

Malzemeler:

- 1 su bardağı süzme yoğurt

- 1 yemek kaşığı bal

- 3 yemek kaşığı yulaf

- 1 adet muz (dilimlenmiş)

- Birkaç çilek veya yaban mersini

Hazırlanışı:

Yoğurdu bal ile karıştırın.

Bir bardak ya da kaseye önce yoğurt karışımından biraz koyun.

Üzerine yulaf ve meyve dilimlerini ekleyin.

Katmanları tekrar ederek doldurun.

15 dakika buzdolabında bekletin, soğuk servis edin.

2. Chia Tohumlu Puding

Malzemeler:

- 1 su bardağı süt (isteğe göre badem sütü)

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 tatlı kaşığı bal veya hurma özü

- 1 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

En az 3-4 saat, ideal olarak bir gece buzdolabında bekletin.

Üzerine muz veya çilek dilimleriyle süsleyin.

3. Yulaflı Elma Tatlısı

Malzemeler:

- 2 adet elma

- 2 yemek kaşığı yulaf

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Elmaları soyup rendeleyin.

Tavada birkaç dakika kavurun.

Yulaf ve balı ekleyip karıştırın.

Ilık servis edin.

4. Muzlu Fit Dondurma

Malzemeler:

- 2 adet donmuş muz

- 1 tatlı kaşığı kakao

- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Hazırlanışı:

Donmuş muzları doğrayın.

Blender’da pürüzsüz olana kadar çekin.

Kakaoyu ve fıstık ezmesini ekleyip karıştırın.

Karışımı dondurucuya koyup 30 dakika bekletin.

5. Fırınsız Fit Mozaik Pasta

Malzemeler:

- 1 paket yulaflı bisküvi

- 2 yemek kaşığı labne peyniri

- 2 kare bitter çikolata (eritilmiş)

- 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bisküvileri küçük parçalara ayırın.

Tüm malzemeleri karıştırın.

Streç filme sararak rulo haline getirin.

Dondurucuda 1 saat bekletin, dilimleyip servis edin.

6. Lor Peynirli Tatlı Topları

Malzemeler:

- 1 su bardağı lor peyniri

- 2 yemek kaşığı yulaf unu

- 1 tatlı kaşığı bal

- Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Lor, yulaf unu ve balı karıştırın.

Küçük toplar haline getirin.

Hindistan cevizine bulayın.

Dolapta 20 dakika bekletip servis edin.

7. Şekersiz Fırın Sütlaç

Malzemeler:

- 1 litre süt

- Yarım su bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 tatlı kaşığı vanilin

Hazırlanışı:

Pirinci haşlayın.

Üzerine sütü ekleyip pişirin.

Bal ve vanilini karıştırın.

Kaselere dökün ve fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

8. Havuçlu Cevizli Toplar

Malzemeler:

- 2 adet havuç

- 4 yemek kaşığı yulaf

- 1 tatlı kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

Hazırlanışı:

Havuçları rendeleyip tavada yumuşayana kadar pişirin.

Bal, yulaf ve cevizi ekleyin.

Karışımı soğutun, küçük toplar yapın.

9. Avokadolu Çikolata Kreması

Malzemeler:

- 1 olgun avokado

- 2 tatlı kaşığı kakao

- 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Avokadoyu ezin.

Kakao ve bal ekleyip blenderda karıştırın.

15 dakika buzdolabında bekletip servis edin.

10. Fırında Şekersiz Kabak Tatlısı

Malzemeler:

- 500 gr bal kabağı

- 1 tatlı kaşığı bal

- Ceviz ve tarçın

Hazırlanışı:

Kabakları dilimleyin, fırın kabına dizin.

Üzerine biraz su ve bal gezdirin.

180°C’de 25 dakika pişirin.

Üzerine ceviz ve tarçın serpip servis edin.