Endülüs’ten Mekke’ye atla hac yolculuğu

38 yıl önce İslam’la tanışan ve kimliğini değiştirmeden “Abdellah” ismini alan Rafael Hernandez Mancha, Müslüman olmayı “hayata anlam katmak ve doğru ile yanlışı ayırt edebilmek” olarak tanımladı. Endülüs’ten Mekke’ye yapılan hac yolculuğunun, Allah’a verdiği sözü 36 yıl sonra yerine getirmek anlamına geldiğini belirtti.

8 AY, 12 ÜLKE, BİNLERCE KİLOMETRE

Hernandez ve iki arkadaşı, atlarıyla çıktıkları yolculukta ekonomik sıkıntılarla karşılaşmalarına rağmen, tanıştıkları insanlar ve ülkelerden aldıkları yardım sayesinde hedeflerine ulaştı. Hernandez, Türkiye’de Adana’da yaşadıkları yardım deneyimini “mucizevi” olarak nitelendirdi ve Bosna’da gördükleri misafirperverliği övgüyle anlattı.

HAC YOLCULUĞU VE RUHANİ YOĞUNLUK

Seyahatin sonunda Mekke’ye ulaşan Hernandez, “Allah’a olan sözümü tuttum. Kendi içimde tam bir huzura erdim. Artık kendimi özgür kalmış hissediyorum” dedi. Yolculuk boyunca yaşadığı her deneyimi, hem ruhani bir serüven hem de geçmişle bağ kurma fırsatı olarak gördüğünü aktardı.

ENDÜLÜS'ÜN MİRASI VE GEÇMİŞLE BAĞ

Hernandez, Endülüs İslam Dönemi’nin İspanya’ya kattığı kültürel ve manevi değerlerin önemine dikkat çekerek, “Ümmetin tarihinde Endülüs kadar zengin ve ilerici bir toprak yoktur. Bu yolculuk, geçmişimizi geri kazanmak gibiydi” dedi.

Hernandez, atla hac yolculuğunu anlatmak üzere 10 Mart’ta İstanbul’a gideceğini ve deneyimlerini paylaşacağını duyurdu.