Erzincan’da 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini valiye anlattı

İHA

Erzincan'da kış ayının bitmesiyle hayvanlar meralara çıkmaya başladı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da besicileri çoban telaşı sardı.

Binbir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

SORUNU VALİYE ANLATTI

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan’da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu’yu görünce bu durumu anlattı.

"100 BİN LİRA VERMEMİZE RAĞMEN ÇOBAN BULAMIYORUZ"

Besici, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

"MUHABBETİMİZİ PAYLAŞTIK"

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çay ocağında sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu ifadeleri bıraktı: