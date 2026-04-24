Sevmeyen kalmayacak: İşte tam ölçülü zeytinyağlı enginar tarifi

Şifa deposu ve bahar sofralarının vazgeçilmezi enginar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Karaciğer dostu olmasıyla bilinen bu eşsiz lezzeti, tam kıvamında ve kararmadan pişirmek isteyenler için derlediğimiz tarif, sofralarınıza hem renk hem de sağlık katacak.

İşte adım adım lokum kıvamında zeytinyağlı enginar tarifi ve püf noktaları:

MALZEMELER

6 adet temizlenmiş çanak enginar

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 adet orta boy havuç (küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için: Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Enginarların kararmaması için pişirme aşamasına kadar limonlu suyun içinde bekletin.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuç ve patatesleri ekleyip 2-3 dakika daha çevirin. Son olarak bezelyeleri ekleyin.

Çanak enginarları sebzelerin üzerine (çukur kısımları yukarı bakacak şekilde) yerleştirin.

Bir kasede sıcak su, limon suyu, toz şeker ve tuzu karıştırın. Bu karışımı enginarların üzerinde gezdirerek tencereye dökün.

Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte enginarlar lokum gibi yumuşayana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.

Yemek piştikten sonra tenceresinde oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Servis tabağına aldığınız enginarların çukurlarına tenceredeki sebzeli harcı paylaştırın. Üzerine bolca dereotu serperek servis edin.

PÜF NOKTALARI

Pişirme esnasında tencerenin üzerine bir adet yağlı kağıt kapatıp kapağı öyle örterseniz, enginarlarınız bembeyaz ve parlak kalacaktır.

Eğer daha aromatik bir tat isterseniz, suyun yarısı yerine taze sıkılmış portakal suyu ekleyebilirsiniz. Bu yöntem, zeytinyağlı enginarın lezzetini bir üst seviyeye taşır.

Zeytinyağlı yemekler piştiği gün değil, bir gün dinlendikten sonra çok daha lezzetli olur.

Afiyet olsun!