Erzincan'da maden kazasında ölen işçiler adına anıt mezar

İHA

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta heyelan felaketi yaşanmıştı.

Olayda; Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara isimli 9 işçi hayatını kaybetmişti.

Felaketin ardından açılan soruşturma devam ederken, kazada ölen madenciler için ilçeye anıt mezar yapıldı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ile birlikte İliç'teki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yapılan anıtı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



"İSİMLERİ EBEDİYEN YAŞAYACAK"

İliç Bayrak Tepe Şehitliği'nin bulunduğu alanda anıt yapımı için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, yapılan bu anıt ile merhum işçilerin isimlerinin ebediyen yaşayacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.