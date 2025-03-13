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İHA

'Yerli pijamalı örümcek adam’ olarak tanınan Ayaz Salih Koç, Erzincan sokaklarında sahur vakti davul çalarak mani söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışan ve çocukları eğlendirmek için 'örümcek adam' kostümü giyen Koç, Türkiye turuna çıkarak daha önce 61 ili gezdi.

2 ÖRÜMCEK ADAM SAHURDA DAVUL ZURNA ÇALDI

62. ili olan Erzincan’da ise kendisi gibi 'örümcek adam' kostümlü Asaf Özdemir ile tanıştı.

İki 'örümcek adam' davul zurna çalıp manilerle sahura kaldırdı.