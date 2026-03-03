Erzurum Kalesi önünde gençlerden snowboard şovu

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü. Bu durum, gençleri dışarı çıkmaya ve karın tadını çıkarmaya teşvik etti. Bir grup genç, Erzurum Kalesi’nin önünde kendi imkanlarıyla oluşturdukları mini pistte snowboard yaparak hem eğlendi hem de izleyenlere renkli görüntüler sundu.

TARİHİ MEKAN EŞLİĞİNDE GÖSTERİ

Gençlerin gösterisi, kaleyi ziyaret eden vatandaşların da ilgisini çekti. Kar üzerinde kayan snowboardcuların hareketleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Etkinlik, sosyal medyada da kısa sürede ilgi topladı.

KARIN KEYFİ VE SPOR BİR ARADA

Gösteriyi düzenleyen gençler, hem karlı havanın keyfini çıkardıklarını hem de spor yapmanın tadını yaşadıklarını belirtti. Erzurum’un kış sporlarıyla ünlü olmasının, bu tür sokak etkinliklerine de ilham verdiği gözlemlendi.