Ramazan'ın 13'ü ve kanlı ay tutulması kehaneti

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği kanlı ay tutulması, bu akşam net şekilde gözlemlenebilecek.

Bilimsel adıyla Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle gerçekleşiyor.

Tam tutulma anında Ay, kızıl bir renge büründüğü için halk arasında “kanlı ay” olarak adlandırılıyor.

İslam düşünce tarihinin en etkili isimlerinden biri olan Muhyiddin İbnü'l-Arabi’nin en kapsamlı eserlerinden Fütuhat-ı Mekkiyye’de yer aldığı belirtilen bir ifade, Ramazan ayının 13. gecesiyle ilişkilendirilen ay tutulması kehaneti nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Özellikle 3 Mart 2026’da meydana gelen ve Ramazan ayının ortasına denk gelen ay tutulması sonrası, söz konusu metin sosyal medyada hızla yayıldı.

KANLI AY KEHANETİ

Eserde yer aldığı aktarılan iki ayrı maddede, Ramazan ayının 13. gecesinde gerçekleşecek bir ay tutulmasının bazı olaylara işaret sayılacağı ifade ediliyor. Buna göre:

Böyle bir tutulma olması hâlinde batıda karışıklıkların yaşanacağı,

Gökte şimşek ve gök gürültülerinin artacağı,

İnsanların korkuyla uyanacağı, bazı kişilerin bayılabileceği,

Aynı yıl içinde gök gürültüleriyle birlikte depremlerin meydana gelebileceği,

Rızık ve bereketin artacağı, insanların korkular sebebiyle daha fazla sadaka vereceği ve dualarla Allah’a sığınacağı belirtiliyor.

Bu ifadeler, tasavvuf geleneğinde sembolik ve işari yorumların bir parçası olarak değerlendirilirken; bazı çevreler tarafından ise “kehanet” niteliğinde ele alınıyor.

Verilere göre 1926–2025 yılları arasında Ramazan ayının 13. gecesine denk gelen herhangi bir ay tutulması gerçekleşmedi.

Bilinen en yakın örnek ise 1894 yılında, Hicri 1311’de 13 Ramazan gecesine denk gelen ay tutulması olarak kayıtlara geçmiş durumda.