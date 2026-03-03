Minik satranççının Akkuyu hayali gerçek oldu

Mersin’de düzenlenen ve Rosatom tarafından 2022’den bu yana organize edilen Mersin Bölge Satranç Turnuvası’na katılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Osman Poyraz Çopur, etkinlikte yetkililere Akkuyu Nükleer AŞ tarafından inşası sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni merak ettiğini söyledi.

Dedesinden satranç öğrenen ve turnuvada dikkat çeken Çopur’un isteği üzerine santral yönetimi tarafından, öğrenciler için özel bir gezi programı hazırlandı.

İNŞAAT SAHASINI KUŞ BAKIŞI İZLEDİLER

Öğretmenleri eşliğinde Gülnar’daki santral sahasına götürülen Çopur ve arkadaşları, yetkililer tarafından karşılandı. İş güvenliği hakkında bilgilendirilen öğrencilere baret ve yelek giydirildi.

Seyir terasından santralin dört ünitesinin inşasını kuş bakışı gözlemleyen öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında çocuklara çeşitli takım oyunları da düzenlendi.

İTFAİYE BİRİMİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Ziyaret sırasında santral bünyesindeki itfaiye birimine de giden öğrenciler, acil durumlara müdahale süreçlerini yerinde öğrendi. Yangın söndürme ekipmanlarını inceleyen çocuklar, itfaiyecilerle yangın hortumundan su sıkma etkinliğine katıldı.

Çopur, itfaiye ekiplerinin alarm sonrası bir dakikadan kısa sürede hazır hale geldiklerini ve olası bir yangına 10 dakikadan kısa sürede müdahale edebildiklerini öğrendiğini anlattı.

LİMAN VE SİMÜLASYON MERKEZİ GEZİLDİ

Öğrenciler daha sonra santrale ekipman ve malzeme taşıyan gemilerin yanaştığı Doğu Kargo Terminali’ni gezdi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan çocuklar, santral reaktörlerinin güç ve kontrol sistemlerinin dijital ikizini barındıran Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi’ni de ziyaret etti.

Türk mühendisler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, nükleer santralin çalışma prensiplerine ilişkin temel bilgiler edindi.

"BÜYÜYÜNCE NÜKLEER MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Ziyaretin ardından konuşan Osman Poyraz Çopur, Akkuyu NGS’yi uzun zamandır görmek istediğini belirterek, sahadaki büyük yapıları ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini söyledi.

Elektriğin nasıl üretildiğini öğrendiğini ifade eden Çopur, ileride nükleer mühendisi olmayı hedeflediğini dile getirdi. Santrali ailesiyle birlikte yeniden ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Erdemli’de yaşayan dede Osman Çopur, torununun küçük yaşta satranca ilgi duyduğunu ve oyunun inceliklerini birlikte çalıştıklarını belirterek, bu ziyaret davetinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Anne Ayşe Çopur da gezi programının hem eğitici hem de keyifli geçtiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan diğer öğrenciler de santral sahasını yakından görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını kaydetti.